Una lite ai giardini sul palco di Marcialla

CERTALDO

Una lite scoppiata ai giardinetti tra ragazzi. Non, non è un fatto di cronaca, ma l’oggetto del progetto teatrale della compagnia “I Gatti Bianchi“, che per la rassegna “A km zero“ domani sera alle 21.30 porterà in scena al Teatro Regina Margherita di Marcialla lo spettacolo “Il Dio della Carneficina” di Yasmina Reza, con Alessio Buti, Chiara Cappelli, Francesco Corbini e Romina di Renzo. Regia di Irene Biancalani.

Nel lindo e assennato salotto borghese in cui due coppie di genitori si incontrano per cercare di risolvere, da persone adulte e civili quali essi ritengono di essere, una questione in fondo di poco conto (una lite scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli), a poco a poco vediamo sgretolarsi le maschere di benevolenza, tolleranza, buona creanza e dirittura morale. E vediamo apparire il ghigno del nume efferato e oscuro che ci governa sin dalla notte dei tempi: il dio della carneficina.

Quella di quest’anno è la ventesima edizione della stagione di prosa del Teatro Margherita di Marcialla, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. Per informazioni telefonare allo 055 8074348 o scrivere a [email protected].