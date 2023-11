Una lista unica. Il centrodestra pronto alla sfida

Se da un lato il Pd ha appena annunciato che serviranno le primarie per definire il candidato sindaco alle prossime amministrative di Vinci, duello tra l’attuale vice sindaco Sara Iallorenzi e il segretario dem di Vinci Daniele Vanni, dall’altro Lega e Centrodestra sono pronti ad una lista unica e forte. Ad annunciarlo il Segretario Lega Empoli-Vinci, Tiziana Bianconi. "Apprendiamo dalla stampa che il Pd ricorrerà alle primarie a Vinci per decidere il proprio candidato sindaco. È quanto emerso nel corso dell’assemblea comunale del Pd stesso di Vinci. Il duello sarà fra Sara Iallorenzi e Daniele Vanni come da richiesta arrivata dalla consultazione interna – esordisce Bianconi –. Adesso siamo curiosi di vedere come si schiereranno determinati big locali e se la sfida sarà vera o la solita soluzione per fare qualche mese in più di propaganda. Ovviamente siamo pronti ad ogni esito, viste le sorprese nazionali delle primarie Pd con la vittoria di Elly Schlein".

Il segretario Lega Empoli-Vinci passa quindi a spiegare la situazione che la riguarda più da vicino. "Da parte nostra come Lega, siamo invece già pronti ed organizzati verso il voto per una lista unica e forte di tutto il Centrodestra – conclude –. Come Partito stiamo lavorando da mesi su di una rosa di nomi a candidato Sindaco e sui nominativi da inserire per la lista per il Consiglio Comunale. La sfida è affascinante e come Centrodestra siamo pronti ad affrontarla a testa alta".