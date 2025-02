Una lapide alla Resistenza Partita la raccolta fondi

Nel giorno dei volontari antifascisti da Piazza Gramsci (3 febbraio 1945), si è tenuta una riunione con gli assessori Marta Longaresi e Franco Spina, con i quali è stato dato l’avvio del “Tavolo della Memoria”, che è il promotore della “ lapide/targa” commemorativa della resistenza. Una lapide o targa che fisserà nella memoria la riconoscenza e il valore ideale da sempre presente nella storia antifascista e antiautoritaria della nostra città e del suo popolo.

In questa occasione è stato deciso di fare un appello a tutta la cittadinanza, chiedendo di contribuire con una sottoscrizione volontaria alle spese dell’acquisto della targa commemorativa della resistenza, che verrà posta con una cerimonia ufficiale dell’Ottantesimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo il 25 aprile. Per contribuire ecco il conto corrente messo a disposizione dal Comune di Castelfiorentino con le coordinate. IBAN : IT 94F 08425 37790 000010299535 Banca di Cambiano filiale di Castelfiorentino causale: Targa commemorazione resistenza.