Una Befana... Nazionale. Grande festa in piazza con Luciano Spalletti. La guida alle iniziative

L’edizione 2023 è agli sgoccioli. Empoli saluta la sua ’Città del Natale’ con una Befana da…Nazionale. Un evento nell’evento promosso dalla Compagnia di Sant’Andrea in collaborazione con la sezione di Empoli dei vigili del fuoco, il patrocinio del Comune, il supporto dell’associazione del centro storico, dell’Arciconfraternita della Misericordia e di Confesercenti. Prima di riporre nel cassetto luci, addobbi, decorazioni e istallazioni, tutti con il naso all’insù per il tradizionale ’Salvataggio della Befana’ dal campanile della Collegiata di Empoli in piazza Farinata degli Uberti. Un appuntamento che quest’anno avrà un ospite d’eccezione, il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti, supporter della manifestazione. Meteo permettendo la festa comincia alle 16 con la sfilata, per le vie del centro, di una cinquantina di personaggi medievali con le befane, i befanini, le befanine e i Re Magi, vestiti con gli abiti sapientemente realizzati dalle volontarie dell’Auser.

In piazza non mancheranno spettacoli con le mascotte, gli amici di Empolino e il suo corpo di ballo, principesse e supereroi che intratterranno le famiglie fino alle 17,30 quando la Befana si calerà dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea. Tra i protagonisti, come anticipato, l’ex calciatore e allenatore dell’Empoli Luciano Spalletti, oggi alla guida della Nazionale azzurra che in estate sarà impegnata negli Europei di calcio. I vigili del fuoco salveranno dai tetti la simpatica nonnina con l’autoscala, e poi pioggia di caramelle (quelle di Fallani, azienda che produce dolciumi dal 1926 nello stabilimento della zona industriale del Terrafino) per i più piccoli.

La Befana passa anche dall’Auser di Montelupo Fiorentino: domani dalle 10 alle 13 nella sede di piazza dell’Unione Europea in occasione dell’apertura della Finestra di Jacopo, sarà organizzato uno scambio giochi tra bambini. E poi dalle 15 distribuzione caramelle (o carbone) per i partecipanti, un momento seguito dalla riffa Auser con tanti premi. Come dice il proverbio, l’Epifania tutte le feste porta via, ma prima un salto è d’obbligo a Montespertoli dove, al davanzale del palazzo comunale, sarà appesa una grande calza, perfetta per un selfie a tema. Dalle 15 alle 17 insieme alla consegna delle calze, animazione e divertimento in piazza del Popolo. A chiudere la giornata, alle 22, il concerto de La Combriccola del Blasco Fan Club. Per tutto il giorno le famiglie potranno intrattenersi al Villaggio di Natale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sarà a ingresso gratuito lo spettacolo messo in piedi al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, incluso nell’iniziativa ’Aspettando la Befana’, promossa dalle associazioni del territorio. Dopo l’incontro con la vecchietta più amata dai bambini e i suoi misteriosi aiutanti per le vie del centro, alle 16,45 il Teatro Glug presenterà ’L’Incantesimo degli gnomi’. La fiaba proposta è di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio delle leggende Dolomitiche.

È all’insegna dei laboratori creativi, l’Epifania a Fucecchio nell’ambito di ’Natalia’ al parco Corsini. I bambini, artigiani per un giorno, avranno l’opportunità di creare piccole opere d’arte maneggiando attrezzi da falegname in modo sicuro. Un’esperienza educativa, con la possibilità di realizzare giocattoli originali da riportare poi a casa. Il laboratorio con Pinocchio si terrà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, in compagnia dell’immancabile Befana che volerà alle 16,30. A Certaldo, dalle 10 alle 19, piazza Boccaccio sarà il luogo di un affascinante mercatino, completo di un’area truccabimbi per intrattenere i più giovani. Alle 15.30, l’attesa Befana farà la sua entrata in scena e la Pro Loco, che ha organizzato l’iniziativa , distribuirà ai bambini la tradizionale calza, ricolma di caramelle e dolcetti.

Ylenia Cecchetti