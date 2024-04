Un weekend su due ruote. È tempo del motoraduno

Una due giorni all’insegna delle due ruote è quella che attende oggi e domani Castelfiorentino, dove andrà in scena Il 38esimo motoraduno nazionale al quale parteciperanno tanti appassionati da tutta Italia, che faranno sentire il rombo dei propri mezzi per tutto il centro cittadino prima di imboccare la strada che li condurrà a un doppio giro turistico sulle colline della Valdelsa. Promossa dal Moto Club Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, l’iniziativa è valida per il campionato toscano turismo e oltre alle premiazioni come da regolamento FMI sono previsti “premi speciali” intitolati a personaggi che hanno fatto la storia del Motoclub castellano: il trofeo “Omar Pietro Burroni” (al conduttore super senior dalla regione più lontana), la targa “Marcello Peruzzi” (al primo motoclub iscritto) e il trofeo “Elena Bellini” (alla prima conduttrice iscritta). Prima partenza oggi alle 17.45, seconda domani alle 11.15. "Un evento che ogni anno richiama decine e decine di appassionati – osserva l’assessore Simone Bruchi – e che rappresenta una vetrina ulteriore per far conoscere il nostro territorio e la bellezza del nostro paesaggio".