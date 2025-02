Un tuffo nella musica dell’Est Europa

MONTESPERTOLITorna nella sede di Prima Materia a San Quirico, frazione di Montespertoli, la rassegna “Moments Musicaux“, che domani alle 18 debutterà in questo 2025 con il primo concerto invernale. Protagonista la Draba Orkestar (nella foto un componente) e la sua musica coinvolgente dedicata alle melodie balcaniche e tzigane, che si rifanno all’antica arte di tramandare la musica per via orale, attraverso popoli e continenti. Un’esibizione che si sposerà con i sapori avvolgenti di una cena indiana preparata con tutti i criteri di una tradizione culinaria antichissima.

La Draba Orkestar è un collettivo di musicisti uniti dalla passione per le musiche tradizionali tzigane e balcaniche, dalle hora rumene alla czardas ungheresi, dallo swing dei sinti dell’Alsazia ai ritmi dispari della Serbia e della Macedonia. “Draba“ in lingua romanè significa “incantesimo“, “sortilegio“, per indicare la magia che cercano di creare nei loro concerti, assieme al pubblico.

La serata è a sostegno dei progetti di Prima Materia mentre la rassegna “Moment Musicaux“ ha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione che si propone come una vera comunità musicale, dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale. Il concerto è ad ingresso libero con offerta.