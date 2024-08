Un tuffo nel Medioevo tra storia e magia

FUCECCHIO

Inizia il conto alla rovescia, è uscita la data ufficiale: torna la magia di Salamarzana ad animare come di consueto la fine dell’estate a Fucecchio. È tutto pronto per la 15esima edizione della manifestazione, un salto indietro nel tempo tra giullari e personaggi in costumi d’epoca, saltimbanchi e falconeria. Nel weekend del 7 e 8 settembre piazza Veneto, piazza Garibaldi e il poggio Salamartano tornano nel Medioevo trasformando Fucecchio in in un’epica terra di cavalieri, dame e artigiani per due giorni di festa davvero intensi. Non mancheranno in programma il mercato medievale, pietanze dell’epoca (con l’allestimento di postazioni tematiche e piatti tipici medievali), attrazioni per bambini e spettacoli itineranti. Dalle 17 alla mezzanotte tante occasioni per rivivere il fascino di un’epoca storica…tutta da immortalare. Torna infatti anche il terzo concorso fotografico "Il Medioevo di Salamarzana in uno scatto" dedicato a professionisti ed aspiranti fotografi. L’ingresso all’evento è gratuito. La festa si colloca tra le iniziative di rivisitazione storica rivolte ai luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della via Francigena. Durante la due giorni saranno visitabili, con l’ausilio di guide in costume, i principali monumenti della città.