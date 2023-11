Un taxi per due . Eterno equilibrio di una doppia vita

VINCI

Saltato lo spettacolo di domenica scorsa a causa del forte maltempo, "Il Giudizio universale" della compagnia Strani Tipi, che verrà recuperato domenica prossima 19 novembre, questo pomeriggio alle 17 al Teatro Vinci riprende la programmazione del concorso amatoriale "Di Quarconia", giunto alla sua 11esima edizione. In questo nuovo appuntamento sul palco leonardiano salirà la compagnia teatrale L’Anello con la commedia degli equivoci "Taxi a due piazze" di Ray Cooney, per la regia di Luca Lunedì. La pièce vede come protagonista Mario Rossi, un uomo ordinario in tutto; nel lavoro, nell’aspetto e nello stile di vita. Ha però un vezzo, un piccolo capriccio: ha due mogli. Con maniacale attenzione riesce a tenere separate queste due vite e queste due mogli correndo sul suo taxi un giorno da Carla, affettuosa e protettiva, e un giorno da Barbara, capricciosa e sensuale francesina, Il tutto all’insaputa anche del suo migliore amico, Walter. Tutto fila liscio con programmata precisione fino a quando un imprevisto scombina la routine e tutto si complica. Mario, per non farsi scoprire mente e mente ancora, in un crescendo rossiniano di bugie e malintesi, incalzato dalle forze dell’ordine, gli ispettori Percuoco e Ferroni e da un eccentrico vicino, Bobby. Ray Cooney, nella forma classica della commedia degli errori, racconta una storia di ordinaria follia, dove il protagonista è costretto, suo malgrado, a tenere in equilibrio un numero crescente di bugie e come un maldestro giocoliere finirà per venirne sopraffatto; fino a quando anche la verità sembrerà l’ennesima, e meno credibile, menzogna.

Intanto è stato rimodulato il calendario della rassegna, che proseguirà domenica prossima con il recupero dello spettacolo rinviato domenica scorsa, mentre "Il diavolo li fa e poi li accoppia", rappresentazione fuori concorso de I soliti ignoti...da Vinci, inizialmente in programma proprio il 19 sarà spostato al 3 dicembre. Domenica 26 novembre resta dunque confermato "La Locandiera", mentre lo spettacolo di chiusura "La locanda dello Stabbiolo" viene spostato dal 3 al 10 dicembre.