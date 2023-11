Un punto raccolta nella sede del Pd

Attivato nella sede del

Partito democratico Empolese Valdelsa (via Mario Fabiani 64 a Empoli) un punto raccolta materiali per le zone alluvionate dell’Unione dei Comuni e per la piana fiorentina con il supporto delle Donne democratiche e dei Giovani democratici. I materiali utili si potranno consegnare fino al 10 novembre negli orari 8-13 e 14.30-17.30. La lista dei materiali richiesti: assorbenti; pannolini; coperte, asciugamani, salviette per neonati e adulti multiusi e igienizzanti, prodotti per pulire, guanti da lavoro impermeabili, pompe idrovore, taniche, generatori, torce, powerbank, pale da neve (quelle grosse rettangolari), spingi acqua, spazzoloni grandi, pile stilo, scope, secchi, sacchi neri grandi resistenti. Per info: 0571 700023; 3397402359 o 3339654737. Per grossi carichi contattare in anticipo.