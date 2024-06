Un parco di risate. Sei commedie alla Limonaia

FUCECCHIO

Tra cambio location ed un programma di sei spettacoli tutti da ridere, è tutto pronto a Fucecchio per l’undicesima edizione della rassegna teatrale amatoriale "Commediando sotto le torri". Quest’anno la manifestazione, organizzata come sempre dalla locale compagnia Amici del Poggio, si sposta a Parco Corsini in zona Limonaia Club da domani al prossimo 29 luglio. A parte l’esordio di domani, tutti gli altri spettacoli si terranno di lunedì alle 21.30. Il debutto è affidato alla compagnia di Limite La Nava, che presenta "Una questione delicata", tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini per la regia di Lucia Del Bello.

Nella famiglia di Amedeo Tirinnanzi cresce l’agitazione per l’arrivo del fidanzato di Colomba. Ma quando il giovane varcherà quella porta, niente sarà più come prima. Una rivelazione improvvisa, contenuta in una lettera notarile, porterà a una serie di equivoci, fraintendimenti e situazioni paradossali che indurranno il povero Amedeo a penare non poco per risolvere la "delicata" questione. L’1 luglio toccherà invece alla compagnia fiorentina AcquainBocca, che porterà in scena "Mannaggiaffeisbucc!", commedia brillante di Lucia Macchiarini per la regia di Gianluca Truppa. "Agenzia matrimoniale" è invece la rappresentazione comico-brillante di Stefano Palmucci, che sarà protagonista della terza serata della rassegna il prossimo 8 luglio. Sul palco saliranno gli attori della compagnia di Cecina I malerbi, con la regia di Michele Coppelli mentre il 15 luglio toccherà a "Non mi dire te l’ho detto", due atti comici di Paolo Caiazzo interpretati dalla compagnia empolese La Gioconda con la regia di Giovanni Niccolini. Attori empolesi ancora protagonisti anche il 22 luglio con la compagnia La Bottega del Canovaccio", che presenterà "Il meglio deve ancora venire", scritto e diretto da Roberto Nocilla. A chiudere la rassegna lunedì 29 luglio sarà invece la compagnia di casa Amici del Poggio, che porterà in scena "Una domenica… in famiglia", commedia brillantissima in due atti di Valerio di Piramo e produzione di Enzo Pasqualotto.