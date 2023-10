Un nuovo ecografo per neurologia

Il reparto di neurologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, diretto dal dottor Leonello Guidi, si può avvalere di un nuovo ecografo. Il macchinario è una donazione resa possibile dalla raccolta fondi “Il cuore di Empoli” a cui hanno partecipato un gruppo di aziende del territorio insieme ad alcuni privati cittadini. Si tratta di uno strumento con caratteristiche tecnologiche avanzate che può essere utilizzato per lo studio dei vasi cerebro afferenti (arterie carotidi e vertebrali) e circolo intracranico per la diagnosi di alcune patologie, tra le quali aterosclerosi carotideo-vertebrale, occlusione di vaso, dissecazione vasale. Di fondamentale importanza per la valutazione diagnostica del paziente con ictus ischemico oltre che per la prevenzione primaria e secondaria cerebrovascolare.