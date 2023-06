Un Morso all'Improvviso" di Michele Cecchini, un Pinocchio rivisitato per la modernità"

Un classico in chiave moderna è l’ultimo romanzo di Michele Cecchini (nella foto), “Un morso all’improvviso“, che verrà presentato domani alle 19 a Empoli presso la libreria Rinascita. Si tratta infatti di una rivisitazione di Pinocchio di Collodi, in cui il famoso burattino vive oggi insieme alla moglie e alla figlia adottiva in una periferia della Toscana. Tutti lo conoscono come Beo, da scarabeo. Stercorario, per la precisione. Il suo Paese dei Balocchi è il dancing della locale Casa del popolo, che frequenta il sabato sera insieme all’amico Luciano. Prova a moltiplicare le monete con il Gratta e vinci e i suoi piedi non si bruciano, ma soffrono di psoriasi, interpretato come segno di disfacimento imminente. Vittima di allucinazioni, è ossessionato in particolare dai marziani, ritenuti responsabili del rapimento del padre, scomparso da tempo. Dopo una serie di avventure dal sapore fiabesco e picaresco, una sera la persecuzione dei marziani prende corpo per davvero: Beo se li ritrova faccia a faccia, e da quel momento la sua vita cambia. Perdersi definitivamente sarà il prezzo da pagare per ritrovarsi ed essere finalmente persona. Con il suo sguardo disincantato eppure leggero nei confronti del mondo, Michele Cecchini racconta la vita dolceamara di un quarantenne in provincia, intessuta di singolari relazioni, nevrosi e paranoie.