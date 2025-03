Un look nuovo per il parco. Grazie all’estrazione del gesso

Poco meno di 19mila euro, che il Comune potrà riutilizzare per effettuare interventi infrastrutturali, per portare a termine opere di tutela ambientale e per altre operazioni inerenti la riqualificazione territoriale. E’ il valore delle ’royalties’ per l’attività estrattiva sul territorio che la ditta Knauf (impegnata nell’estrazione del gesso) ha corrisposto all’ente a titolo di risarcimento forfettario per il danno ambientale. La somma complessiva da indennizzare legata alle estrazioni di gesso per il 2024 ammonta in realtà a circa 21mila euro, ma il Comune ne incasserà il 90,5%: un 5% spetta infatti ad Asl (circa mille euro) e il restante 4,5% alla Regione Toscana (circa 955 euro). L’amministrazione è intenzionata a destinare la sua cifra (aggiungendovi magari altre risorse) per un’opera di manutenzione straordinaria del parco comunale. "Abbiamo già provveduto a dare l’incarico a un agronomo – ha detto il sindaco Sergio Marzocchi a tal proposito, facendo il punto della situazione – puntiamo ad un’operazione di ’restyling’ del parco, mantenendone e preservandone i caratteristici tunnel di lecci".