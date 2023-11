Un impiegato di magazzino per la gestione degli ordini

Si ricerca impiegato di magazzino per azienda artigiana del settore della moda di Montelupo Fiorentino. La risorsa si occuperà di gestione degli ordini attraverso il sito aziendalee-mail e in presenza, gestione ordini e-commerce, emissione fatture, gestione logistica di magazzino e spedizioni. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento stabile in azienda. Gli orari di lavoro? Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì. È preferibile che la risorsa abbia avuto una minima esperienza nella mansione, ma saranno valutate anche candidature alla prima esperienza. Richieste buone conoscenze informatiche, nello specifico del programma Ms Office e buona conoscenza a dell’inglese. Necessario il diploma. Per candidarsi accedere alla piattaforma di Toscana Lavoro entro il 20 novembre.