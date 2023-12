Un gigantesco albero cade sulle auto in sosta. Tragedia sfiorata

Poteva andare decisamente peggio. È stata una fortuna che il fatto sia accaduto alle prime ore del mattino, quando il paese è ancora assonnato e in tanti ancora non sono partiti per andare al lavoro. Perché il grosso albero – un leccio, pare – crollato poco prima delle 6 del mattino in via Ridolfi a Limite sull’Arno di danni poteva farne ancora di più. Il risultato della disastrosa caduta? Il tronco che si è squarciato – da un appezzamento in proprietà privata – ha letteralmente investito due auto parcheggiate distruggendone gran parte della carrozzeria. Per la Fiat Punto Rossa parcheggiata proprio sotto al muretto - a due passi dalle abitazioni - a ridosso della vegetazione evidentemente bisognosa di cura e di manutenzione, i danni sono stati ingenti.

Vetri posteriori distrutti dalla furia della pianta in caduta libera e bagagliaio accartocciato come fosse un grissino. Stessa fine per la Citroen bianca posteggiata pochi metri più in là: l’enorme albero ha travolto il mezzo piantandosi sul cofano dove poi si è "adagiato". L’area è stata transennata per motivi di sicurezza. Rami, terra e foglie hanno invaso la carreggiata ma fortunatamente non ci sono stati feriti; l’intervento dei Vigili del Fuoco (arrivati sul posto intorno alle 6,40) non ha registrato danni a persone.

Stavolta le cause pare non siano da ricercarsi nel maltempo. Nessuna raffica di vento forte o precipitazione abbondante infatti ha interessato il Comune di Capraia e Limite ieri mattina. Ma la scena che si è presentata ai passanti e ai residenti svegliati dal tonfo, un rumore sordo che avrà sicuramente buttato qualcuno giù dal letto, è stata impressionante. Due auto ridotte a due lattine schiacciate tra tronchi probabilmente marciti o malati e per questo ceduti. Miracolati i proprietari delle vetture.

