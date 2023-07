C’è un fucecchiese nei primi 10 d’Italia ai campionati di biliardo. È Michele Greco che per poco non è riuscito nell’impresa di raggiungere la finalissima di biliardo, manifestazione che si è tenuta a Saint Vincent, località che da 20 anni ospita il campionato italiano di stecca a 5 birilli. Tanto per dare un’idea al campionato hanno partecipato duemila giocatori provenienti da tutta Italia. Le partite sono state giocate su 22 biliardi bilanciati della Federazione che ha fornito i giudici di gara. Michele Greco e’ riuscito a inserirsi tra i primi 10 collocandosi all’ottavo posto finale dopo aver vinto tante gare del tavolo verde dove l’uso della stecca, precisione, calcolo, concentrazione e abilità devono essere al massimo livello. Per dover di cronaca il nuovo campione italiano è il pugliese Michelangelo Aniello. L’ultima curiosità. Aniello è sponsorizzato da Greco Arte azienda artigiana fucecchiese e da un’azienda multiservizi santacrocese, la Poliword di Piero Poli.