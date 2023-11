Un corso teatrale rialza il sipario. ExcelsiorArt cresce e produce. Il debutto del nuovo spettacolo

Un corso aperto a chi ama il teatro per far rivivere un teatro. L’entusiasmo di un progetto che passa da sogno a realtà. Succede a Empoli. E succede all’Excelsior dove, lunedì sera alle 21, andrà in scena il terzo lavoro di ExcelsiorArt, l’associazione nata a ottobre del 2019 dall’idea di Carolina Cirri e Deborah Bertini per far rivivere il Teatro Excelsior di Empoli. "Quel palco e quei camerini avevano bisogno di respirare di nuovo l’aria di un allestimento teatrale, di risentire mille volte la stessa canzone e le stesse battute durante le prove di uno spettacolo, di scaldarsi al calore dei riflettori – racconta Carolina –, di riempirsi nuovamente dell’elettricità palpabile sprigionata dalla passione di un gruppo di persone che sta performando: avevano bisogno di arte". Da qui l’intuizione di creare qualcosa di attuale, di divertente: un corso di musical per amatori per dare la possibilità a della gente comune di potersi formare per salire su un vero palco ed esibirsi al meglio cimentandosi nel canto, nella danza e nella recitazione, creando un vero e proprio musical.

L’arrivo del direttore artistico Luca Magnoni, performer di importanti produzioni, è stato il tassello che ha completato il progetto. "Fu così che Excelsior Art ebbe il primo gruppo di lavoro – aggiunge Cirri –. Con l’aiuto di coach autoctoni specifici per ogni arte performativa, Luca scelse il primo titolo: Sister Act che cucì su misura al gruppo facendolo diventare La Suora Grulla". La pandemia fermò il sipario. Non l’entusiasmo. Il gruppo proseguì a studiare da casa fino a che fu nuovamente consentita la possibilità di ritrovarsi in teatro per mettere insieme tutto quello che era stato ideato e pensato nei salotti. La Suora Grulla andò in scena l’8 novembre del 2021. Un successo. Poi il secondo musical: "Matrimonio sull’Isola". Per un anno, l’intero gruppo di ExcelsiorArt venne catapultato in Grecia con un riadattamento di Mamma Mia scritto ad hoc da Magnoni con le musiche travolgenti degli Abba. Il successo arrivò il 7 novembre 2022.

E siamo alla nuova sfida con "Hairspray". Uno spettacolo che riesce a ribaltare gli stereotipi del tradizionale concetto di bellezza in favore della femminilità "big size" e, fra una risata e un ammiccamento, punta il dito contro bullismo, intolleranza e razzismi. Con semplicità e senza retorica, tra un ballo e l’altro, lancia il messaggi importanti, di estrema attualità. Ecco lo spettacolo "Grasso è bello, un giorno ballerò", liberamente tratto dal musical più inclusivo che sia mai esistito, che diverte e fa riflettere partendo dalla domanda di fondo: può una ragazzina felicemente cicciottella e timida diventare una famosa ballerina? La riposta arriverà lunedì sera – sul palcoscenico dell’Excelsior – in una frizzante sequenza di scene, divertenti e allegre. "Ci siamo catapultati nell’America degli anni ’60 per vivere il sogno di Tracy – conclude Cirri –: un’adolescente dalle grandi ambizioni e dal carattere euforico e travolgente. Mantenendo le risate come punto fondamentale della scelta dei nostri titoli, abbiamo voluto aggiungere un tema sociale molto attuale: il Body Shaming".

E sulla scena arriva una storia di rivoluzione dell’inclusione dove non esistono taglie, mode, razze, orientamento, età: ognuno deve essere libero di esprimere se stesso e di essere fiero di com’è senza etichette e pregiudizi.