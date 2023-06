Un concorso di pittura a tema “Il grano“

Pittori italiani e stranieri, di qualsiasi scuola e tendenza, senza limitazione di tecnica impiegata nell’esecuzione dell’opera, potranno partecipare al nuovo premio “Il Ghibellino - Città di Empoli“, concorso di pittura a tema “Il Grano” promosso dal locale Circolo Amatori Arti Figurative. Sono ammesse opere di pittura ad olio, acrilico, acquarello, grafica o tecniche miste che dovranno avere la misura massima di 80x100 centimetri. La Giuria, composta da professori accademici e critici d’arte qualificati, assegnerà i premi alle migliori opere a suo insindacabile giudizio. Il tema “Il Grano” è inteso in tutte le sue forme,campo seminato, raccolto come covoni e spighe, farine, pane, frutto della terra per la fondamentale alimentazione umana, biondo arredo delle nostre colline, fornitore della materia per le trecciaiole con cui si facevano i cappelli. L’iscrizione e la consegna del quadro saranno effettuati lunedì 19 e martedì 20 giugno dalle 16 alle 19 presso la sede del Circolo del presidente Silvano Salvadori (nella foto) in piazza Farinata degli Uberti, mentre l’inaugurazione della mostra con tutte le opere partecipanti si terrà sabato 24 giugno alle 17 e sarà visitabile fino a sabato 1 luglio, quando avverrà la premiazione (presenti anche le telecamere di Italia 7 per la rubrica “Arte e Incontri“ di Fabrizio Borghini.