Un altro raid alla stazione. Sparita anche l’obliteratrice

La stazione ferroviaria è stata nuovamente presa di mira dai vandali nei giorni scorsi: è necessario mettere in pratica ulteriori provvedimenti in materia di sicurezza e di contrasto al vandalismo, partendo dal potenziamento della videosorveglianza (anche d’intesa con Rfi). È quanto sostengono i consiglieri comunali di centrodestra di Montelupo Fiorentino e di Capraia e Limite, i quali hanno riportato in auge un argomento che di tanto in tanto torna ad agitare il dibattito. "Ci troviamo ancora una volta a parlare di sicurezza: ignoti hanno ri-vandalizzato la stazione di Montelupo Capraia asportando la nuova macchinetta ’tap&go’ installata da appena una settimana, imbrattando oltretutto anche i muri che erano stati ridipinti giusto un mese fa a seguito di un altro simile episodio – hanno spiegato Manuel Razzoli ed Emanuel Di Mauro per Viviamo Capraia e Limite e Federico Pavese, Giuseppe Madia e Maddalena Pilastri per Monteluponelcuore – a Capraia Fiorentina dei balordi, o per meglio dire dei delinquenti, ne hanno approfittato per vandalizzare delle auto e asportare loro i catalizzatori. Come coalizioni di centrodestra ci facciamo interpreti siamo a chiedere un vertice sulla sicurezza a cui seguano oltre alle solite parole, fatti concreti. Davanti all’impossibilità, per ora, di avere nuovi agenti di polizia municipale, l’installazione di adeguati apparecchi di videosorveglianza nei punti sensibili pare a nostro avviso un obbligo verso tutti i cittadini".

Proprio un paio di giorni fa, oltretutto, il sindaco Simone Londi aveva scritto al prefetto per chiedere la riattivazione del controllo di vicinato a Fibbiana ed Erta e l’attivazione di un nuovo controllo a Bobolino. "Oltre ad aver speso a settembre 70mila euro per aumentare il numero di telecamere sul patrimonio comunale – ha replicato il primo cittadino agli esponenti del centrodestra di Montelupo e di Capraia e Limite – come Comune di Montelupo abbiamo affidato un servizio per analizzare lo stato del sistema di videosorveglianza, in modo tale da poter valutare efficientamenti, implementazioni ed eventuali estensioni sulle porzioni di territorio non coperte attualmente".

G.F.