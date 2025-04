Un altro colpo allo spaccio in centro. Due arresti e droga sotto sequestro

Giro di vite allo spaccio che resta una delle piaghe di alcune aree specifiche della città. I controlli non si ferma e la criticità della drogare resta sotto la lente. Lo dimostra l’arresto di due persone con il relativo sequestro di 300 grammi di hashish nell’ambito dei servizi sul territorio della polizia a Empoli. I fatti, nello specifico, sono riferiti alla sera del 17 aprile e quella del 16 aprile. Nel primo caso l’arresto è scattato quando gli agenti del commissariato hanno arrestato un 49enne di origine marocchina: fermato per un controllo vicino alla stazione è stato trovato in possesso di circa 102 grammi di hashish nascosta in un ombrello che aveva con sé. Per l’uomo, in attesa del rito direttissimo, è stato disposto il regime de gli arresti domiciliari. L’altro arresto risale al 15 aprile, nei pressi di via dell’Ospizio, dove i poliziotti di Empoli coadiuvati da una squadra del reparto cinofili di Firenze ha fermato un 45enne di origine italiana trovato con circa 195 grammi di hashish e altro materiale verosimilmente utile al taglio, alla pesatura ed al confezionamento della sostanza stessa. Due arresti che – viene spiegato – sono il risultato di una campagna di controlli mirati messi a punto in città per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi più critici (come appunto la stazione) ma anche nei luoghi della movida.