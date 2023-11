Ultimo concerto. Alla Collegiata le note di Mozart

EMPOLI

Ultimo appuntamento domani, a partire dalle 16, nella splendida cornice della Collegiata di Santa’Andrea in piazza Farinata degli Uberti per la tradizionale rassegna di musica classica “Concerti di Sant’Andrea 2023“. A scandire il gran finale della 49esima edizione del ciclo di concerti domenicali del mese di novembre, a cura dell’associazione di promozione sociale Monsignor Giovanni Cavini e dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni, sarà il Requiem in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart per soli, coro e orchestra. A eseguire l’ultimo, incompiuto capolavoro del genio di Salisburgo sarà un grande coro, formato dalla Corale Santa Cecilia e dai partecipanti al Laboratorio corale del Centro Busoni: un’esperienza didattica e formativa rivolta ai giovani. Ad accompagnare la numerosa compagine vocale sarà l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con la direzione di Giancarlo de Lorenzo, che nella sua carriera ha diretto in più occasioni varie orchestre italiane ed estere, tra le quali le prestigiose orchestre Philarmonisches Kammerorchester Munchen e London Mozart Players. Maestro del coro sarà poi Simone Faraoni. I solisti saranno invece la soprano Albertina Del Bò, la contralto Serena Veccari, il tenore Nico Franchini e il basso Franco Rios Castro. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Questo ultimo concerto, organizzato in collaborazione con l’associazione Il Contrappunto, è dedicato alla memoria di Monsignor Giovanni Cavini, proposto di Empoli dal 1972 al 2009 e ideatore della rassegna. Si conclude quindi un edizione che anche quest’anno ha regalato la possibilità al sempre numeroso pubblico empolese di ascoltare le performance di grandi virtuosi del settore. Il primo concerto ha infatti visto protagonista il giovane organista Gabriele Agrimonti, seguito dalla sequenza musicale nata dalla collaborazione tra Elisa Prosperi (voce) Rodolfo Rossi (percussioni) e Sergio Chierici (organo). Nella terza data si è invece esibito il duo composto dal corno delle alpi di Carlo Torlontano e l’organo di Francesco Di Lernia con i loro “Segnali sonori“.