Ufficio informazioni L’inaugurazione

L’ufficio informazioni turistiche in piazza Giulio Masini a Certaldo, nei locali della stazione ferroviaria, è finalmente realtà. Dopo tanti anni di trattative, il Comune è riuscito a siglare con la Rete ferroviaria italiana l’accordo per un comodato d’uso gratuito e a ristrutturare una parte dell’immobile, l’ex biglietteria, che è gestita dalla Pro Loco con lo scopo di diffondere e valorizzare a livello turistico il territorio.

L’ufficio è stato inaugurato ieri e si aggiunge a quello già presente in Certaldo Alto a palazzo Pretorio. Il nuovo sportello sarà aperto per tutto l’anno. Per la stagione estiva, fino al 31 ottobre, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.30-12.30 e 16-19; martedì e giovedì 10-12.30 e 16-19. I turisti che arriveranno alla stazione avranno la possibilità di trovare subito le informazioni per muoversi sul territorio.