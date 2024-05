"Tuteliamo terra e consumatori. Ma l’attenzione ai prezzi è alta"

"In effetti, l’andamento climatico di autunno ed inverno, con frequenti piogge, potrebbe far diminuire la produzione, però aspettiamo la mietitura", spiega Fabrizio Ferretti, storico produttore di grano di Montespertoli e vicepresidente di ‘Proceva’, Produttori Cereali Valdelsa (raccoglie oggi un centinaio di aziende agricole). "In specie il periodo autunnale ha visto frequenti precipitazioni che rendevano difficile entrare nei terreni e attuare le semine, per cui è possibile che vi sia un decremento - ha aggiunto - va oltretutto detto che il nostro, tra Chianti, Valdelsa e vicina zona pisana, è un territorio collinare, dove le aree pianeggianti sono solo dei fondovalle. Dunque, non possiamo ottenere le rese che ad esempio si raggiungono in Val Padana. Vorrei altresì precisare che noi non utilizziamo il glifosato: lo abbiamo deciso tra noi, e credo che sia una garanzia per la qualità dei prodotti". L’altro capitolo delicato, come visto, è quello dei prezzi: "Sì - riprende Ferretti - sono bassi e i margini di remunerazione per noi agricoltori sono davvero ristretti. C’è la concorrenza estera, nonostante che poi sullo scaffale i prezzi per i consumatori rimangano sul loro livello; bisogna capire che per noi anche 10 centesimi nel prezzo del grano fanno la differenza, laddove non la fanno sullo scaffale". Da anni però, e in particolare dall’indomani dello choc dei prezzi e della concorrenza del 2016, Unicoop Firenze ha avviato contratti di filiera corta per il grano locale, "e con questi contratti - afferma ancora Ferretti - possiamo ad oggi salvare la situazione. Sono importanti per noi produttori e garanzia della qualità del prodotto per i consumatori; sugli scaffali si trovano confezioni da forno che arrivano dall’Empolese Valdelsa, di alcune aziende, che rientrano in questa filiera". Anche in altri esercizi e catene di distribuzione si trovano prodotti da questa zona, ad esempio la schiacciata di Montespertoli. "Ultima cosa - conclude Ferretti - bisogna capire che noi, come produttori di grano e comunque agricoltori, siamo coloro che tengono in ordine il territorio, lo curano, ci investono soldi, tempo, passione. Se non rientriamo neppure nelle spese, il rischio per il territorio diventa grande". Le sentinelle del territorio vanno salvaguardate, il rischio paventato è da non correre assolutamente.

A.C.