Turismo ’slow’. Rinnovato il patto

Turismo ’slow’ sulla via Medicea: è stato appena rinnovato il patto riguardo il cammino - che di fatto attraversa luoghi tutelati dall’Unesco come le ville medicee - che unisce i comuni di Capraia e Limite (che annovera il porto mediceo), Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio e Montelupo nell’Empolese, e Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, Quarrata, nel Pratese. Con robusta mano tesa al Mugello. La nuova convenzione - Capraia e Limite proprio per la sua importanza l’ha subito ratificata tra la fine del 2023 e le prime ore del 2024 - vale fino al 2026. Il turismo dei cammini (di fatto, trekking o mountain bike) sta alzando parecchio la testa, avendo superato la soglia del 20% del monte turismo globale in Toscana. Ed è un’occasione che va accuratamente coltivata.