Tuffo vintage nel mondo dei videogame

Un viaggio nel mondo dei videogame rivivendo le emozioni di una sala giochi anni Ottanta. Ecco cosa propone da oggi fino a domenica al Centro*Empoli Coop l’iniziativa ’Vintage Games Party’. Quattro giorni in cui poter scoprire la magica storia dei videogiochi attraverso un percorso museale speciale con audio guida scaricabile sul proprio smartphone e un party gratuito in galleria dedicato al retrogame. Inoltre sabato e domenica, dalle 17, sarà possibile partecipare al grande torneo di ’Mario Kart’ con in palio biglietti per il Lucca Comics & Games 2024. All’interno della mostra ‘La storia del videogioco’ sarà possibile esplorare l’evoluzione dei videogiochi, dalle prime sperimentazioni degli anni Cinquanta fino alla realtà virtuale di oggi. Si tratta di un percorso interattivo, dove poter ammirare console storiche, filmati d’epoca, demo interattive e reperti rari. Saranno presenti anche totem e approfondimenti didattici per tutte le età, rendendo questo viaggio nel tempo interessante per pubblici diversi.

Allo stesso tempo saranno allestiti cabinati arcade multigames, totem con giochi che hanno fatto la storia e postazioni speciali come un Game Boy gigante e tavoli Nes con sedute a tema e proiezioni su maxischermi. Ci sarà inoltre la possibilità di sfidarsi in tornei e flash contest, oltre a quella di condividere sui social tutte le proprie performance.