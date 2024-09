"Troppo buonismo. È una polveriera"

"È molto triste ormai leggere queste notizie con frequenza crescente, ormai quotidiana, e non più solo nelle aree periferiche ma anche nelle zone centrali, a conferma come se ce ne fosse stato bisogno, che tutto il territorio, del resto basta farsi due passi in giro per vedere direttamente ormai a tutte le ore, ogni genere di sbandati fuori controllo", così Simone Campinoti capogruppo del gruppo Forza Italia Empoli del Fare. "Non è questa l’integrazione che serve ad un Paese civile, che paradossalmente avrebbe anche bisogno di una buona integrazione controllata per crescere e contrastare il calo demografico che è una maledizione e quindi prosperare – continua –. Ma da troppi anni il tema è stato trattato da una politica ideologica senza alcun senso pratico, solo apparenze e solo teorie scritte. La cosa più grave è che in tanti anni di mala gestione si è anche creato un politically correct che impedisce a tutti di parlare liberamente". Per Campinoti "siamo seduti su una polveriera e non ci vuole molto per comprendere statisticamente che quasi la totalità di questi reati sono ad opera di poveracci extracomunitari allo sbando, gente che non ha una collocazione nella nostra società". "Il Governo attuale pur cercando di fare molto, non può fare miracoli e ci vorranno anni per rivedere le strade davvero sicure con un cambio di mentalità generale – aggiunge –. E oltre che servire più agenti in strada, serve davvero permettere a quelli che già abbiamo di poter operare meglio, con maggiore efficacia e protezione anche legale per loro perché anche questi uomini coraggiosi sono lavoratori e hanno famiglia".