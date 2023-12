Troppi incidenti stradali. Colpa anche della velocità. E così scattano le zone30

Tanti, troppi incidenti: la giunta di Montespertoli ha varato un pacchetto ulteriore per incrementare la sicurezza stradale. Il provvedimento della giunta Mugnaini è stato ‘licenziato’ ieri per una spesa di oltre 50mila euro. Nel paese, arrivano le “Zone 30“. Le strade interessate sono via Taddeini, via Amedeo Bassi, viale Risorgimento. In agenda anche attraversamenti pedonali, che riguarderanno pure la frazione di San Quirico, lungo la Sp 81. Zone 30 anche in alcune frazioni come Lucardo, Montegufoni, Vicchio, Bignola: tutta la segnaletica, verticale ed orizzontale, verrà adeguata. Però, sono sotto osservazione anche le strade provinciali, in primo luogo – oltre alla 81 – la 80 del fondovalle Virginio.

Puntuale ieri è giunto il post via social del sindaco Alessio Mugnaini. "Nel 2022 gli incidenti di un certo rilievo sono stati trenta nel territorio comunale – spiega il primo cittadino – nel 2023 siamo a venti, ma mancano report dettagliati dall’estate in poi. Quindi, si sarebbe ’in linea’. Ma si vorrebbe abbassare la quota. Il 27% degli incidenti si è verificato sulla Sp80 del Virginio, che attraversa le frazioni di Baccaiano (nel 2010 venne aperta la variante) ed Anselmo. È la principale via di comunicazione verso la Fi-Pi-Li e la cintura sud fiorentina. Un sinistro, anche nelle ultime ore. Una quota del 10% avviene sulla Sp 51 di Val d’Orme, che attraversa Martignana, principale via di collegamento con Empoli (e la Fi-Pi-Li verso Pisa e Livorno). Segue la Sp 4 Volterrana, soprattutto verso Firenze. Dati che avvalorano ancora di più la necessità di mettere in sicurezza i centri abitati".

Sulla viabilità provinciale, ovviamente i progetti sono anche appannaggio della Città Metropolitana. Ad Ortimino e Anselmo tuttavia il Comune ha investito euro nell’ordine dei milioni, ormai, per incrementare il tasso di sicurezza.

Come precisato ieri da Mugnaini, divisi in più lotti, ad Anselmo i lavori vanno avanti. Come accennato, anche a Baccaiano si sono susseguiti lavori. Più tranquillo il tratto di Sp 80 tra Baccaiano e Fornacette, dove si innesta sulla via Certaldese. "Continueremo – conclude Mugnaini ù– anche con interventi puntuali fuori dai centri abitati che abbiamo chiesto alla Città Metropolitana".

