Tripudio di storia e colori In 1.200 sfilano al corteo

Suonano le campane e arriva il corteo, con il Gonfalone, in testa il sindaco Alessio Spinelli insieme alla giunta e al presidente della Regione Eugenio Giani. La sfilata storica è il primo evento della settimana paliesca a non essere minato dal maltempo: una mattinata di festa con le vie del centro storico in un tripudio di colori. Parola d’ordine, rievocare le tradizioni storiche. Parte da via Gramsci il corteggio coi gruppi musici e sbandieratori in cui ognuna delle 12 consorelle è chiamata a esprimere la propria creatività individuando un tema. E così San Pierino rievoca la storia della donazione del cero a Firenze per San Giovanni, seguito da Botteghe che sceglie di raccontare il matrimonio tra sforzo e sfarzi nel Rinascimento. E poi Torre che parla della "gente di Padule", mentre i figuranti di Porta Raimonda si ispirano alla battaglia di Fucecchio del 19 dicembre 1323. Un tuffo nel 1411 con Samo che raccontaquando i fucecchiesi ottengono da Firenze la riscossione della gabella del sale e nel 1529 con Ferruzza che mette in primo piano le armature dei miliziani chiamati a difendere le mura della città. Sant’ Andrea celebra la pace di Fucecchio e Porta Bernarda ricorda le vicende della porta medievale che le ha dato il nome, Massarella si rifà alla festa patronale di Massa Piscatoria a metà del 1400. Decima in sfilata è Cappiano con "Conoscere le nostre origini per capire noi stessi" quindi Querciola che tra musica e bandiere porta magia e vittime sacrificali. In chiusura Borgonovo, che rappresenta la moda del 15esimo secolo con stoffe pregiate e gioielli preziosi. Dodici quadri di grande effetto per 1.200 figuranti-interpreti.

Ylenia Cecchetti