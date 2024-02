Tre Zeta acquisisce Pienne. Nasce il polo della calzatura: "Una sinergia importante"

È un passo importante quello appena compiuto da Tre Zeta Group: da San Miniato il produttore di suole di scarpe di lusso con alle spalle 50 anni di storia, investe su Montelupo. E lo fa acquisendo il 100 per cento del tacchificio Pienne, società specializzata nella produzione di tacchi, zeppe, plateau, zoccoli in legno e accessori per calzature formali da donna. Dalla città della ceramica, dunque, nuove possibilità con la nascita di un vero polo della calzatura. Fondato nel 1966 a Montevarchi (Ar), da Duilio e Sira Palazzini, Pienne lavora per i più importanti brand del lusso mondiale. A partire dal 1985, la seconda generazione, formata dai figli Antonella, Mauro e Massimo Palazzini, oltre che da Roberta Nistri e Raffaella Calò, avvia un percorso di crescita strutturato e focalizzato sempre più sull’eccellenza di un prodotto completamente Made in Italy. La Società, che ha oggi circa 30 dipendenti, ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 8 milioni. "Con questa operazione – commenta Fabrizio Mecheri, Ceo di Tre Zeta Group – completiamo il presidio della filiera della struttura della calzatura formale. Un traguardo importante che abbiamo raggiunto integrando lavorazioni innovative e sostenibili, sia in termini di materiali che di componenti e prodotti".

Una nuova sfida per Pienne che, come sottolineato da Massimo Palazzini, trova così in Tre Zeta un partner con cui condividere una visione strategica di lungo periodo orientata alla qualità e all’innovazione. "Siamo certi che riusciremo a collaborare per crescere ulteriormente, portando all’interno del Gruppo la nostra lunga e riconosciuta esperienza. Insieme, integrando i nostri prodotti e il nostro know-how potremo creare sinergie importanti a beneficio di tutti". A seguito di questa acquisizione, la quinta da quando nel 2021 è partito il piano industriale con l’ingresso in Tre Zeta di Koinos Capital, il Gruppo si appresta a inaugurare un nuovo reparto modelleria nella sede di Montelupo, che ospiterà tutte le lavorazioni relative a suola, tacco e soletta. "Offriremo così ai clienti – fa sapere Tre Zeta – un unico interlocutore completamente integrato per tutte le componenti della struttura della scarpa, accelerando i tempi di sviluppo ed elevando gli standard di servizio".