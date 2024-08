Tre artisti per il Palio del Cerro 2024

Tre artisti per una missione importante: dipingere l’ambìto drappo. Che sia creativo, originale e significativo. Una sfida che riguarda Paola Imposimato (nella foto), Valerio Desideri e Stefano Tamburini. A pochi giorni dall’inizio dei giochi, sono stati resi noti gli artisti scelti per realizzare i Palii di Cerreto Guidi del 31 agosto (Palio del Cerro) e del 7 settembre (Palio dei Ragazzi). Imposimato, pittrice fiorentina laureata all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, ha dipinto i drappi per la contrada vincitrice del Palio del Cerro e per Santa Liberata. Al suo attivo ha in Italia e all’estero numerose mostre personali, collettive e permanenti in collezioni pubbliche e private e ha già realizzato 120 dipinti per rievocazioni storiche. Chi vorrà conoscere i suoi lavori potrà visitare la personale allestita a Cerreto a partire dal 29 agosto. Il drappo per il Palio dei Ragazzi è stato invece dipinto a quattro mani dai cerretesi Valerio Desideri e Stefano Tamburini. La loro passione per la pittura risale alla gioventù e li ha portati alla fine degli anni Novanta a frequentare diversi corsi di pittura di artisti locali. Ora, una nuova collaborazione per rimettersi alla prova insieme. I Cenci saranno svelati ufficialmente, alla presenza dei pittori, in occasione della presentazione e benedizione dei Palii fissata per mercoledì 28 agosto alle 21 sul palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II.