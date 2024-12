Travolto da un’auto. Grave incidente davanti all’ospedale

EMPOLI

Grave incidente in viale Boccaccio dove un uomo di 62 anni è stato investito martedì sera poco dopo le 20. Da quanto appreso l’incidente si è verificato all’altezza dell’attraversamento pedonale. L’uomo è stato colpito da un mezzo che stava sopraggiungendo. La vittima è stata travolta. L’impatto è stato piumolto forte tanto che la persona è finita a terra e poco dopo ha perso conoscenza. Chi era a bordo del mezzo si è fermato, comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto.

Subito è partita la chiamata al 118. La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e una ambulanza delle Pubbliche Assistenze di Empoli. Ai soccorritori le condizioni del 62enne sono apparse preoccupanti. L’uomo è stato infatti trasportato d’urgenza in codice rosso al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe che si trova proprio in viale Boccaccio.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato. Da accertare le cause dell’incidente, che a quanto riferito anche da alcuni testimoni pare sia avvenuto in prossimità delle strisce. Tuttavia la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Il 62enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici necessari per le ferite riportate.

i.p.