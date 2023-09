Tragico incidente in auto. Lutto nell’Empoli calcio

Empoli, 10 settembre 2023 – Un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Livorno dove ha perso la vita un ragazzo di 29 anni, raggiunge Empoli colpendo direttamente i cuori dei tanti tifosi azzurri. La vittima si chiamava Alessandro Donati, fratello maggiore di Francesco Donati, 22enne, calciatore dell’Empoli in prestito al Lecco. Lo scontro è avvenuto prima dell’una in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale della città labronica.

Secondo una prima ricostruzione, ma sulla dinamica del sinistro sta lavorando la polizia municipale, l’auto condotta dal 29enne, una Peugeot 208 blu, si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. A seguito dell’impatto con la motrice del camion, l’utilitaria è letteralmente rimbalzata contro il muro dall’altra parte della carreggiata. Arrestando lì la sua corsa. Alla guida del tir un trentunenne straniero, rimasto illeso fisicamente, ma sotto choc, motivo per il quale è stato portato in ospedale. Per il giovane livornese invece non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei sanitari inviati dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Alessandro Donati, a 24 anni, aveva conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Grazie a questo percorso che reputava "vincente" aveva trovato subito lavoro in Cna, dove i colleghi lo ricordano "sempre sorridente, mai arrabbiato, benvoluto e stimato da tutte le aziende che seguiva con competenza nel settore della sicurezza sul lavoro e nella relativa formazione". Una delle sue più grandi passioni era il calcio e fino a due anni fa ha fatto l’arbitro. Una passione di famiglia, tanto che il fratello Francesco, dopo aver vinto lo scudetto con la Primavera dell’Empoli da capitano, è diventato un calciatore professionista. Cresciuto nel vivaio azzurro, quest’anno ha svolto quasi tutto il ritiro insieme alla prima squadra allenata da Paolo Zanetti. Terzino destro, adesso gioca in prestito nella società dei blucelesti.

Nelle ore successive alla notizia, quando è stata resa nota l’identità del giovane morto nell’impatto, sono giunte le condoglianze di tutto l’Empoli Fc al suo calciatore per la scomparsa del fratello, a partire dal presidente Fabrizio Corsi e dall’ad Rebecca Corsi, fino a tutta la dirigenza, la squadra e lo staff. Stesso cordoglio e vicinanza sono stati espressi dal Calcio Lecco 1912 e da tutti i tifosi blucelesti.