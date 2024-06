Tragedia durante le vacanze: 52enne muore per un malore

Empoli, 29 giugno 2024 – Era in vacanza per qualche giorno all’Isola del Giglio un 52enne, originario di Empoli, che nel tardo di pomeriggio di giovedì è morto nell’appartamento in cui si trovava in affitto a Giglio Castello.

L’uomo, di professione agricoltore, stando all’ispezione cadaverica avvenuta alla camera mortuaria del cimitero comunale di Giglio Castello sarebbe morto per cause naturali, mentre la salma è stata poi trasferita ieri mattina all’obitorio di Orbetello all’ospedale San Giovanni di Dio, per la conservazione in cella. Ad occuparsi delle operazioni il comando dei carabinieri di Orbetello, con i militari di istanza all’Isola del Giglio che giovedì hanno eseguito i primi accertamenti.

L’uomo è deceduto intorno alle 18 nell’abitazione mentre si trovava appunto in vacanza sull’Isola del Giglio, mentre dopo l’ispezione il medico legale ha dato il nulla osta ieri mattina per il trasporto al vicino obitorio di Orbetello. Le nostre condoglianze alla famiglia.