Tra crisi e nuove professionalità. Pelle, riscossa a suon di musica

Una congiuntura pesante. Da crisi, profonda e carica di preoccupazioni. Ma la pelle spinge sull’eccellenza del prodotto. Londra, New York, Milano: la concia Made in Italy illumina tre delle capitali della moda mondiale, in altrettanti appuntamenti che hanno ribadito, le scorse settimane, l’appeal dell’industria conciaria. "Mentre Londra e New York sono manifestazioni ormai consolidatesi nel tempo che ci aiutano a comprendere meglio le dinamiche di un mercato che sta subendo cambiamenti significativi – dice Fabrizio Nuti, presidente Unic- Concerie Italiane-, l’evento di Milano sottolinea invece l’impegno della nostra associazione verso i giovani designer, che rappresentano il futuro per il nostro materiale".

Le edizioni di Lineapelle Londra e New York, che si sono svolte nelle scorse settimane, hanno registrato una buona presenza di visitatori internazionali, prima ancora, a Milano, l’evento Lineapelle Young Designer Edition ha visto dieci tra le maggiori scuole di moda italiane presentare collezioni di capi in pelle disegnate da stilisti emergenti. "Un evento che è stato una grande vetrina per l’impiego della pelle nella moda - continua il presidente Nuti- coinvolgendo sia stilisti emergenti che altri già affermati, con un doppio successo, di pubblico e critica di settore. Lineapelle Young Designer Edition ha premiato le intuizioni di nuovi creativi, proprio in un momento in cui il mercato del lavoro denuncia difficoltà nel reperire nuove professionalità legate a creatività e manifattura. Sono state inoltre mostrate collezioni che esaltano la duttilità d’uso dei pellami grazie all’estro creativo dei designer delle scuole coinvolte, che si sono fatti testimonial del valore insostituibile della pelle per l’industria della moda".

Tra gli ospiti dell’evento, presentato da Mariella Milani, era presente anche il gruppo musicale degli Animaux Formidables, già apprezzato nell’ultima edizione di X- Factor, e noto anche per l’uso di maschere in pelle da parte dei suoi musicisti. "L’interesse verso le iniziative che Unic promuove - conclude Nuti- ci spinge a continuare a lavorare in questa direzione". Un unico obiettivo: comunicare l’unicità della concia Made in Italy. Occhi, ora, su settembre per Lineapelle Milano che sarà ricca di un calendario di eventi destinati a soddisfare diverse sensibilità.

Carlo Baroni