Toscana Atletica Empoli. Quaranta anni di attività. Con lo sguardo al futuro

di Damiano NifosìEMPOLIL’Atletica Toscana Empoli ha compiuto 41 anni di attività sportiva, e per festeggiare questo importante traguardo, il 29 marzo terrà una celebrazione dell’anniversario proprio nei locali sottostanti la Maratona dello Stadio Castellani di Empoli, dove l’associazione svolge la propria attività sportiva. All’evento saranno presenti gli atleti, allenatori e dirigenti più rappresentativi della storia dell’Atletica Toscana Empoli, nel ricordo del fondatore, il Cavalier Dario Del Sordo, venuto a mancare 6 anni fa. Anniversario che cade nello stesso periodo dell’inizio dei lavori per il nuovo impianto di atletica che sorgerà in via Raffaello Sanzio, un nuovo spazio dedicato all’attività sportiva degli empolesi.

Claudio Marchetti, presidente dell’Atletica Toscana Empoli, parla con orgoglio delle origini dell’associazione. "Siamo nati il 2 gennaio 1984 per volere del compianto Cavalier Del Sordo, un vero promotore dello sport che ha il merito di aver unito le tre associazioni di atletica leggera presenti a Empoli in quel periodo. Una figura di rilievo assoluto, che è stato insignito della massima onorificenza del Coni e della stella d’oro al merito sportivo. L’allora sindaca Brenda Barnini, che ha messo le basi per questo progetto, voleva intitolare il nuovo impianto a lui: ci piacerebbe tantissimo omaggiare così la memoria di Del Sordo". Una presenza storica a Empoli, dalla quale sono usciti grandi talenti: "Abbiamo avuto in squadra Chiara Bazzoni, che ha partecipato a 2 Olimpiadi e ha vinto diverse medaglie tra Mondiali ed Europei nei 400 metri. Anche mia figlia, Erica Marchetti, ha partecipato a 5 Mondiali e vinto 15 titoli italiani: è stata lei a trascinarmi nel mondo dell’atletica leggera".

Questo gruppo di sportivi, spiega Marchetti, non ha una casa a Empoli da tempo: "Abbiamo avuto una crescita notevole negli ultimi anni, e questo ci ha permesso di stringere collaborazioni con altre società toscane i cui atleti gareggiano sotto il nostro nome. Queste affiliazioni ci permettono di essere tra le prime 15 società di atletica leggera d’Italia senza avere il budget che hanno le altre. Tuttavia, da ormai 15 anni non abbiamo più una nostra pista dove allenarci: quella del Castellani non subisce interventi di ristrutturazione dal 1994, e chiaramente non è praticabile. Per questo, dobbiamo allenarci in altre piste, come quella di Fucecchio".

Crescita sportiva, ma anche numerica, e quindi la necessità di avere un posto dove allenarsi è assoluta: "Abbiamo 400 atleti, di cui circa la metà sono under 14. Sarà bellissimo allenarsi nel nuovo impianto, ci cambierà la vita in meglio, tenendo anche conto del fatto che sorgerà accanto a una scuola e questo ci permetterà sia di mettere a disposizione l’impianto per le classi che faranno educazione fisica, sia di riaprire i reclutamenti per chiunque voglia unirsi a noi. Ci vorrà un po’ di pazienza, probabilmente sarà pronto fra due anni e mezzo, ma ne vale la pena: sarà invidiato da tutta Italia. Pista indoor e outdoor, palestra da 160 metri quadri, tribuna coperta da 1.500 posti. Vogliamo riportare l’atletica di alto livello a Empoli, e un impianto del genere ti permette di farlo".