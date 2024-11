Tommasi, Gori e Vichi incontrano i lettori

EMPOLI

Una due giorni ricca di appuntamenti quella che attende la libreria La San Paolo – Libri e Persone, nel cuore del centro storico di Empoli, e i tanti appassionati lettori e non solo. Si parte oggi alle 18.30 con l’incontro con lo scrittore e giornalista Saverio Tommasi (nella foto), che racconterà la onlus Sheep Italia, di cui è presidente. Insieme a lui interverranno anche Barbara Eritreo, volontaria Sheep Italia, Stefania Attilieni e Mariarosaria Risorto, volontarie Croce Rossa, e Valentina Ciampi dell’associazione Vecchie e nuove povertà. A moderare la serata sarà il giornalista Marco Mainardi. Domani, sempre a partire dalle 18.30, sarà invece la volta di una tripla presentazione. Saranno ospiti infatti gli autori Leonardo Gori e Marco Vichi che, con la complicità di Sabrina Fioravanti, racconteranno due romanzi e una raccolta di racconti. Il primo romanzo è "Borgo Ottomila" di Gori, la storia di Anna e di sua figlia che per scappare da un marito/padre violento si rifugiano nello sperduto paesino di origine della donna, dove dovrà però fare i conti con i fantasmi del passato. L’altro è "Meglio di niente" di Vichi, una nuova avventura per l’ex commissario Franco Bordelli. Infine il volume "Racconti Brevi", una serie di racconti scelti tra quelli che da alcuni anni escono ogni domenica sulle pagine de "La Nazione" con le illustrazioni di Caligaris.