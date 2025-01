Terrore alle Cerbaie: "Ecco il punto dove hanno sparato"

La vittima non è ancora stata sentita. Ma gli accertamenti dei carabinieri procedono a tutto campo. E, da quanto abbiamo appreso, i militari dell’Arma hanno individuato il punto esatto dov’è avvenuto il ferimento del 29enne marocchino, residente in lucchesia, ancora ricoverato in solidale a Pistoia dove i medici starebbero ancora valutando se sottoporlo ad un ulteriore intervento chirurgico. Il giovane – lunedì della scorsa settimana – venne raggiunto da due colpi alle gambe, sparati in maniera frontale e uno al gluteo mentre scappava. Il tutto probabilmente è accaduto al termine di un alterco. A soccorrere il ferito lunedì sera furono i sanitari del 118, allertati dai familiari, nei pressi di un distributore di carburanti a Chiesina Uzzanese in via Livornese di Sotto, in località La Capanna. Qui qualcuno lo aveva scaricato. Il movente e il contesto sono sotto la lente degli inquirenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Montecatini, coordinati dalla Procura di Firenze.

Gli inquirenti stanno passando al setaccio anche tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza che insistono sul potenziale tragitto effettuato dall’auto che con la quale l’uomo ha potuto lasciare l’area boschiva – peraltro infestata dai bivacchi degli spacciatori – per mettersi in salvo. Infatti sono in corso indagini serrate per trovare certamente il responsabile del ferimento, chi ha sparato, ma anche chi ha aiutato il ferito a scappare dalle Cerbaie. Sul luogo in cui il fatto si è consumato i militari dell’Arma hanno repertato indizi sui quali, ovviamente, c’è il massimo riserbo, essendo le indagini tutt’ora in corso. Il fascicolo in procura a Firenze è aperto sulla vicenda per lesioni gravissime. La stessa traiettoria dei proiettili – il 29enne è stato gambizzato – avrebbe fatto propendere per l’esclusione del titolo di reato di tentato omicidio.

Carlo Baroni