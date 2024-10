Tentato furto al bar . I ladri spaccano la saracinesca del locale

L’allarme è scattato intorno alle due di notte, mentre fuori imperversava il temporale. Ma la pioggia battente non ha fermato i malviventi che giovedì notte hanno provato a derubare il bar alimentari e tabacchi che si trova in via Piovola nella frazione di Villanova. E così anche il punto di riferimento per la frazione empolese, conosciuto da tutto come il bar della Narda (è gestito da Serena Nardi) e situato in una zona ritenuta dai residenti sicura e tranquilla, è finito nel mirino dei ladri. Il tentativo di effrazione si è tradotto con uno squarcio orizzontale sul bandone tirato giù.

Un danno piuttosto importante quello che è stato fatto alla saracinesca che chiude l’accesso al locale per un colpo che fortunatamente non è andato a buon fine ma che non è stato l’unico nell’arco della stessa nottata. Forse approfittando della pioggia e del caos generato dal maltempo, i ladri (non sappiamo se gli autori dei due tentativi di effrazione siano gli stessi) hanno provato a derubare anche un bar poco distante, nella zona di Pontorme.