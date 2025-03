Tensione tra i tifosi. Le indagini

Accertamenti della Digos in corso dopo tensioni e tafferugli avvenuti domenica sera dopo la partita del campionato di Serie A Empoli-Roma giocata allo stadio Castellani. La polizia – come riportato da La Nazione di ieri – avrebbe identificato una decina di persone e sta visionando le immagini disponibili. I disordini sono stati nella zona di piazza Guido Guerra. Secondo quanto ricostruito, le tifoserie sono venute a contatto quando alcuni supporter empolesi sono andati a piedi verso un pub non distante dal centro, a circa un chilometro dallo stadio. Nei pressi del locale, secondo testimonianze ora al vaglio degli inquirenti, erano parcheggiati un minivan e altri veicoli con a bordo tifosi giallorossi in procinto di tornare nella Capitale. Ma questi ultimi – per motivi da chiarire in una dinamica avrebbero minacciato e aggredito gli ultras azzurri. Ci sarebbe stato anche un lancio di oggetti che avrebbe coinvolto decine di persone. Il tafferuglio è durato alcuni minuti. Sul posto è arrivata la polizia con tre mezzi e alcune squadre di agenti. Più tardi il minivan sarebbe passato nuovamente davanti al pub e i tifosi dell’ Empoli gli avrebbero lanciato contro una bottiglia di vetro e poi lo avrebbero inseguito. In questo caso è intervenuta subito la polizia riportando la calma. I tifosi della Roma sono stati avviati alla FI-Pi-Li per rientrare poi via A1 verso la Capitale. La notizia dell’episodio domenica sera ha fatto anche il giro del web.