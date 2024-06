Tempo di avventure a Palazzo Leggenda

Tante attività in programma a Palazzo Leggenda a Empoli, già a partire da questa mattina quando alle 10.30 bambine e bambini potranno esplorare mondi fantastici, allenando il proprio livello della lingua inglese con "Exploring English. Adventure Club" (6-10 anni). Nel pomeriggio, invece, alle 16.15 e 17.30 spazio ai Baby M-assaggi. Letture e attività per i piccoli da 18 a 36 mesi con libri speciali in grado di trasportarli in riva al mare. Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, si parte mercoledì 5 giugno alle 17 con le letture ad alta voce di Una torre di storie. Bambine e bambini dai 4 gli 8 anni possono esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici. Giovedì alle 17 torna il circolo di lettura + 11, con Gli Scompaginati a Palazzo Leggenda. Incontro dedicato a coloro che amano leggere e condividere questa passione con altri lettori. Un incontro per scoprire libri, manga, graphic novel e tanto altro da gustare durante le vacanze estive. Incontro dedicato dagli 11 ai 14 anni di età. Infine, venerdì alla stessa ora un pomeriggio per esplorare luoghi lontani e misteriosi attraverso le opere d’arte e poi divertirsi a creare il proprio viaggio artistico (target 3-8 anni). Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione, da effettuare telefonando allo 0571 757873 o scrivendo a [email protected].