Tema fine vita. Il dibattito sulla legge

Fine vita, un tema delicato che continua a far discutere dopo la decisione della Regione di sostenerne la causa con una legge. Il Pd di Castelfiorentino ha organizzato per le 21.15 di stasera, lunedì 3 marzo, al Circolo Arci Il Bastione di Castelfiorentino un incontro pubblico per approfondire la nuova legge toscana sul fine vita sui diritti delle persone gravemente malate. "All’indomani dell’approvazione della legge sul fine vita molte sono le domande, che toccano tutte e tutti noi da vicino, perché parlano di dignità autodeterminazione e libertà", afferma Gabriele Romei, segretario Pd Castelfiorentino presentando l’iniziativa. All’incontro parteciperanno Enrico Sostegni, presidente della commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Toscana e relatore della legge, e il dottor Paolo Malacarne, medico anestesista e rianimatore, ex primario del Policlinico di Pisa. A moderare la serata saranno Monica Salvadori della segreteria Pd, e Fabrizio Corsi, consigliere comunale di Castelfiorentino. "Il fine vita è un tema che riguarda tutti, ma spesso resta avvolto nel silenzio o nella paura di affrontarlo – continua Romei –. Questa legge introduce strumenti concreti per garantire il diritto di scelta a chi si trova in condizioni di sofferenza insopportabile e irreversibile. Ma cosa significa in pratica? Quali sono i percorsi previsti per i pazienti? Quali implicazioni morali, mediche e giuridiche ne derivano? Ne parleremo con chi ha vissuto e affrontato il tema sul campo, per chiarire dubbi e aprire un dibattito basato su fatti e diritti". Poi spazio alle domande anche via social.