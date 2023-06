Tecnologie e servizi finanziari Per Cabel nuovo asse con Firenze In programma decine di assunzioni

Un nuovo asse tra Empoli e Firenze con la creazione di un polo per la tecnologia dei servizi finanziari sempre più all’avanguardia. È il frutto di un’importante operazione finanziaria che ha portato l’azienda fiorentina Quid, leader nel mercato italiano dei prodotti software per servizi finanziari, ad acquisire la maggioranza di Cabel Industry, impresa empolese che ricopre un ruolo centrale nella gestione del nodo infrastrutturale della rete bancaria italiana. Una manovra che apre nuove prospettive di crescita e sviluppo per entrambe le aziende. Tant’è che sono diverse decine le posizioni aperte per nuove figure da assumere.

Cabel, che ha circa il 40% di donne nel proprio organico che conta un’età media inferiore ai 40 anni, ricerca ad esempio sviluppatori, analisti tecnici e funzionali, sistemisti, software architect, esperti di cyber security e altri specialisti con conoscenze nel settore. L’obiettivo principale dell’acquisizione, basata su logiche industriali e sinergie operative, è l’espansione del perimetro di riferimento e una diversificazione delle attività in nuovi segmenti, oltre al consolidamento del business storico per le due aziende. Il processo prevede l’acquisizione da parte di Quid del 60% del capitale sociale di Cabel, portando a livello aggregato il fatturato del Gruppo pro-forma 2022 a circa 83 milioni di euro, di cui oltre 70 milioni nel settore dei financial services, impiegando più di 530 dipendenti e servendo oltre 50 clienti nel segmento finanziario. L’operazione si è perfezionata con l’acquisto di partecipazioni azionarie da Cabel Holding S.p.A. e la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato, volto a dotare la società di ulteriori mezzi a supporto del piano industriale. Il restante capitale azionario, spiegano i protagonisti, sarà detenuto da importanti attori del settore bancario.

La nuova proposta al mercato permetterà di affiancare alle attuali offerte di software innovativo per il credito e di servizi per l’outsourcing bancario, soluzioni per processi e prodotti digitali del credito ancora più evolute. Nella nuova governance di Cabel importanti conferme e molte novità: Stefano Bertoli, già presente nel precedente Cda, assume la carica di presidente. Paolo Regini, ex presidente Cabel ed espressione del mondo bancario, viene confermato con il ruolo di vice presidente. I nuovi ingressi nel Cda in rappresentanza del partner industriale sono Elio Catania e Andrea Bovone.