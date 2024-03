Tecnici intossicati al resort. La manutenzione alla piscina finisce al San Giuseppe

Hanno denunciato problemi nella respirazione, a quanto pare dopo aver inalato cloro particolarmente concentrato ed altre sostanze chimiche che stavano utilizzando per portare a compimento alcune opere di manutenzione della piscina. E dopo esser stati soccorsi dai soccorritori della Misericordia, sono stati trasportati in via precauzionale presso l’ospedale di Empoli. Questa la disavventura della quale si sono resi protagonisti pochi giorni fa due uomini di 45 e 50 anni, entrambi tecnici manutentori. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due si trovavano in quel momento in un resort di Montaione, impegnati in una serie di operazioni manutentive legate soprattutto alla depurazione della piscina. In quest’ottica avrebbero utilizzato alcuni prodotti chimici a base di cloro con una concentrazione particolarmente alta, con tutta probabilità. Tant’è che si sarebbero sentiti male nel giro di pochi minuti, lamentando bruciore ai polmoni e agli occhi e difficoltà respiratorie: i sintomi dell’intossicazione da cloro, insomma. Ed è su queste basi che la Misericordia di Certaldo si è attivata ed è intervenuta in codice rosso, giungendo sul posto insieme alla Misericordia di Empoli.

I due, caricati a bordo di altrettante ambulanze, sono stati portati ad Empoli, dove sono stati visitati in codice giallo. Stando a quanto si apprende, tutti e due erano coscienti al momento dell’accesso in pronto soccorso. Ed entrambi sarebbero stati successivamente dimessi, dopo essersi ristabiliti.

G.F.