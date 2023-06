Teatro in piazza con nove spettacoli

CASTELFIORENTINO

"Il Teatro non deve essere un salotto per pochi, ma un diritto di tutti". È con questo spirito, sintetizzato dalle parole di Nicola Pannocchi (presidente dell’associazione culturale teatrale Gat) che si apre sabato la rassegna teatrale amatoriale di Castelnuovo d’Elsa, che ogni anno si tiene all’aperto in piazza Santa Barbara. La rassegna propone quest’anno nove spettacoli – uno ogni sera (ore 21.30) - fino a domenica 18, e sarà "dedicata ai soci fondatori, persone a cui bastava poco per stare bene ed essere felici, ma solo se lo erano anche gli altri". Avvio dunque sabato con “Sei personaggi in cerca di dottore”. Domenica 11 appuntamento con “Due dozzine di rose scarlatte”. Lunedì 12 arriva “Il Solo”, da un testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Seguirà “Fitti conflitti”, in scena martedì 13, mentre mercoledì 14 giugno la compagnia “Passi di Luce” presenta “Salviamo Pinocchio”. Gli attori-bambini del Gat interpreteranno giovedì (15 giugno) un classico di Orwell, “La fattoria degli animali”. Venerdì 16 un richiamo alla propria identità con “Radici”, mentre sabato 17 spazio ai retroscena con “Il matrimonio mancato”. Gran finale domenica 18 con “Il Drago”. L’ingresso a ogni spettacolo è 9 euro (abbonamento 9 spettacoli 50 euro). Prenotazione biglietti on line: www.gatteatro.com; info: 3926090772.