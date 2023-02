Teatro "Il Ferruccio" Affidato il progetto Va avanti il percorso

Prosegue l’iter per la riqualificazione di piazza Guido Guerra, progetto finanziato grazie ai 9 milioni del Pnrr e con il quale l’amministrazione si prepara a realizzare anche il nuovo teatro civico Il Ferruccio. Nei giorni scorsi è stata completata la gara per la progettazione esecutiva dell’opera, che sarà a carico di un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Archea Associati, architetto Eugenio Pucci, Studio Cerbioni, architetto Mirco Donati, Beta Progetti, Se.al., Archeorete e Gottardo Associati. I tempi sono molto stretti, come sempre succede quando ci sono di mezzo finanziamenti europei. Una volta che il progetto sarà stato redatto potrà partire la gara vera e propria: i lavori dovrebbero cominciare in estate.