Teatro d’estate Una rassegna per tutti i gusti

Wanda Pasquini, Rosa Balestreri, Carlo Monni, Giorgio Ariani, Gianna Sanmarco, Claudio Cinelli, David Riondino, Riccardo Marasco, Carla Boni, sono solo alcuni dei grandi nomi dello spettacolo che dal 1989 ad oggi hanno calcato il palco nella cornice di piazza Santa Barbara di Castelnuovo d’Elsa (Castelfiorentino), in occasione della rassegna teatrale estiva organizzata dalla locale associazione culturale Gatteatro. Manifestazione che quest’anno è giunta alla sua 34esima edizione e che si terrà dal 10 al 18 giugno. La rassegna, come tradizione, è però anche l’occasione per vedere all’opera tante compagnie amatoriali del territorio, con altrettante rappresentazioni, che spaziano dal vernacolo, alla prosa, al dramma. "Mi piace ricordare una signora del paese, la signora Mila, che quando iniziammo nel 1989, era la prima a prendere posto in piazza – racconta il presidente dell’associazione Gatteatro, Nicola Pannocchi – Lei, sola e ormai ottantenne, si sedeva fin dalle 19.30 con il suo ’blusottino, e quando le facevo notare che lo spettacolo sarebbe cominciato due ore più tardi lei mi rispondeva: “Ma io sono già emozionata, stasera vedo una storia! Non posso più andare a teatro. Son anziana. Io vi ringrazio tanto!“. Quelle parole mi sono rimaste nella mente e tutte le volte che mi emoziono a teatro penso a lei, ed è senza dubbio grazie a lei che ho maturato una convinzione... aveva ragione. Il teatro non deve essere un salotto per pochi, ma un diritto di tutti".

"La settimana in piazza è per noi un appuntamento fondamentale, una festa, che ci consente scambi con altre compagnie e confronti di opinione – conclude Pannocchi –. La manifestazione di quest’anno sarà dedicata a quei soci fondatori, persone a cui bastava poco per stare bene ed essere felici, ma solo se lo erano anche gli altri". Si comincia il 10 giugno con “Sei personaggi in cerca di dotte“, a cura degli Indisciplinati, mentre l’11, il 12 e il 13 ecco tre produzioni Gatteatro: “Due dozzine di rose scarlatte“, “Il solo“ e “Fitti conflitti“. Il giorno successivo spazio a “Salviamo Pinocchio“ della compagnia Passi di Luce, che chiuderà il certellone il 18 giugno con “Il Drago“. Nel mezzo altre tre produzioni firmate Gatteatro come “La fattoria degli animali“, “Radici“ e “Il Matrimonio mancato“.