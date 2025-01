Teatro del Popolo. Ecco Biancaneve coi libri pop-up

CASTELFIORENTINONuovo ed ultimo appuntamento domani alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con la rassegna per famiglie “Su il sipario“, ciclo di spettacoli domenicali rivolto ai più piccoli. Protagonista la compagnia di Perugia Tieffeu, che da più di trent’anni porta avanti la valorizzazione della fiaba attraverso il teatro di Figura. “Biancaneve“ di e con Giancarlo Vulpes e Ada Mirabassi, con quest’ultima che ne ha curato anche la scenografia, è quella che sarà portata sul palcoscenico di piazza Gramsci. Uno spettacolo con attori e pupazzi adatto per bambine e bambini da tre anni in avanti.

Grandi libri fanno da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up, la cui progettazione è di Rossana Tabacchini, e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo. I personaggi della fiaba rivelano la contrapposizione tra i vizi e le virtù: dalla regina che ha perso il primato della bellezza e si camuffa in una perfida strega per riconquistare ciò che non ha più; a Biancaneve, pura d’animo, che cede comunque alla tentazione di gustare una bella mela; al principe stanco dall’essere circondato nella vita di corte dagli artificiosi convenevoli, che si innamora delle virtù della candida Biancaneve. Fanno da contraltare dei personaggi che rappresentano la bocca della verità, e allora abbiamo uno specchio che "rispecchia" gli aspetti obiettivi della realtà, che però non si è disposti ad accettare, e i grotteschi nani del bosco che cercano di aiutare e proteggere la protagonista dalle tentazioni sempre a portata di mano.

Si ricorda che alla fine dello spettacolo ogni bambino riceverà un piccolo regalo per continuare a giocare, a sognare e a sorridere anche a casa. Inoltre a partire dalle 18 il Caffè del Teatro offrirà una merenda ai bambini che presenteranno il biglietto dello spettacolo appena concluso. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.webtic.it. Prenotazioni e prevendite sono invece disponibili direttamente alla biglietteria del Teatro del Popolo, contattabile al numero di telefono 0571 633482.