Teatro civico, siamo alla nuova fase Ora si passa alla progettazione

Nuovo Teatro Civico: il Comune di Montespertoli ha approvato in via definitiva le "idee" selezionate nei mesi scorsi (era già stato individuato il raggruppamento di professionisti) dal ricco ventaglio di proposte scaturito dal concorso indetto l’estate del 2022. Adesso, dunque, si passerà alla fase più concreta del progetto: ricordiamo che sarebbero sul piatto 6 milioni di euro, anche con il supporto dei fondi del Pnrr. Montespertoli ci crede: fa leva sul "carico culturale" per essere la patria del celebre tenore Amedeo Bassi, e si vuole mettere alla pari di centri vicini come Empoli, Marcialla, Castelfiorentino, San Casciano, Certaldo, Poggibonsi e Colle, tutti con importanti teatri cittadini. Va altresì ricordato che si è nella fase del reperimento delle risorse.

Il nuovo Teatro Civico sorgerà a due passi dal centro storico, ad ogni modo - si spiega dal Comune - completamente immerso nel verde, con una struttura polivalente adatta ad accogliere i concerti di musica leggera, l’opera, il cinema, gli spettacoli teatrali, la danza e altre rappresentazioni artistiche, sia d’estate (con una configurazione all’aperto) sia d’inverno. A conclusione della prima fase, il sindaco Alessio Mugnaini aveva parlato di Teatro Civico "in un grande parco con cinema, opere, concerti d’estate all’aperto e d’inverno al chiuso". Non a caso, "tassello che manca a Montespertoli per fare il salto di qualità". Aveva parlato anche di progetto "entusiasmante perché colloca un edifico moderno ma leggero e sostenibile in un parco e lo integra con giardini e aree di gioco".

a.c.