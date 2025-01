Teatro civico Il Ferruccio. A febbraio apre il cantiere: "E’ una vera emozione"

Dopo mesi di attesa, il balzo in avanti. Domani, via ai picchettamenti, a febbraio l’inizio del cantiere. Partono i lavori per la realizzazione del teatro civico "Il Ferruccio". Un ‘navicello’ (l’ispirazione guarda al mezzo che trasportava persone e merci da una sponda dell’Arno all’altra) pronto a ‘traghettare’ gli spettatori verso spettacoli ed esperienze culturali. Un gigante di vetro, nel solco della tradizione industriale empolese, e cemento, che abbraccerà piazza Guido Guerra, rivolgendo lo sguardo al centro storico e affacciandosi sull’Arno per dire: "Finalmente, ci sono".

Tutte le anticipazioni sui lavori sono state presentate ieri a chi ha aderito alla campagna di fundraising raccogliendo oltre 80mila euro. Sono state 240 le donazioni. L’80% arrivate da cittadini, associazioni o aziende empolesi, il 20% dal resto del Circondario. Ai protagonisti di "Adotta una zolla" al Palazzo delle Esposizioni, l’onore di assaporare, per primi, il progetto del teatro che verrà affinato rispetto all’originale (è subentrato lo studio Archea, che, rispetto al precedente, ha modificato l’orientamento della struttura). L’incontro ha anticipato le caratteristiche del futuro polo della cultura; un teatro polifunzionale in armonia con ciò che lo circonda "che prenderà il nome del nostro concittadino più illustre nel campo delle arti, Ferruccio Busoni - ha ricordato il sindaco Mantellassi - Sarà la casa della musica e del teatro, il fiore all’occhiello della città".

Quattro livelli, una prima sala da 500 posti con palcoscenico e torre scenica ideale per le opere teatrali, una seconda immaginata per 150 posti e pensata per proiezioni e presentazioni e poi gli spazi al piano seminterrato per magazzini, camerini, spogliatoi. Un maxi progetto il cui finanziamento non poggia più sulle risorse del Pnrr, ma su fondi ministeriali, passaggio che ha permesso di guadagnare qualche mese. Il taglio del nastro è previsto entro fine 2026. "L’obiettivo nei prossimi due anni - prosegue Mantellassi - sarà ridisegnare l’offerta culturale elevando la qualità. Abbiamo già iniziato. L’ambizione è rendere Empoli punto di riferimento culturale della provincia di Firenze. Abbiamo pubblico, energie, competenze e ora anche lo spazio". Altro tema riguarderà poi la gestione, il dibattito è già aperto. E c’è un’altra novità: la nuova campagna di fundraising "Adotta una poltrona", aperta a chi vorrà dare un contributo. Intanto ai donatori di zolle, in segno di riconoscimento, è stata donata una card che consente l’accesso gratuito per un anno ai musei empolesi. "Si comincia, è una grande emozione" ha detto il presidente del comitato ‘Amici del Teatro il Ferruccio’, Alessandro Torcini.

Ylenia Cecchetti