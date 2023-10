Tassa sui rifiuti a Certaldo: Agevolazioni per 251 famiglie

Sono ben 251 le famiglie di Certaldo che possono accedere alle agevolazioni della tassa sui rifiuti, per il 2023. Il Comune ha appena approvato l’elenco dei beneficiari che è così articolato: 61 utenti con esenzione totale; 121 con riduzione tariffaria del 50%; 69 con riduzione tariffaria del 30%. Sono stati quindi stanziati 30mila euro da riversare ad Alia Servizi Ambientali Spa. Al gestore è stato recapitato l’atto. La procedura: al protocollo del Comune sono pervenute queste 251 istanze delle quali 61 con indicatore ‘Isee’ inferiore a 5mila euro pertanto con prospettiva di esenzione totale, 121 con ‘Isee’ compreso tra 5.000,01 e 10mila euro (riduzione appunto del 50%), 69 con indicatore compreso tra 10.000,01 e 15mila euro aventi diritto alla riduzione ‘Taric’ del 30% per l’anno 2023. Le quote dell’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie erano state deliberate dal consiglio comunale lo scorso mese di giugno. C’era poi tempo sino allo scorso 15 settembre per richiedere le agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore degli utenti domestici della nuova tariffa corrispettiva. Passata questa data, acquisite le istanze, gli uffici preposti si sono messi all’opera per arrivare in tempi brevi a definire la graduatoria odierna. Con le percentuali di agevolazione. Una forte mano tesa alle famiglie, sotto il profilo economico, soprattutto in considerazione delle frequenti ondate di crisi - ancora in essere - dal 2008 ad oggi.

A.C.